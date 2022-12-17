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Муфтият Крыма сообщил, что исламские адепты СБУ захватили на полуострове мечеть

Муфтият Крыма сообщил, что исламские адепты СБУ захватили на полуострове мечеть

Подконтрольные Службе безопасности Украины исламские секты захватили мечеть в Крыму и отказываются ее освобождать, несмотря на решение суда, заявил заместитель главы Духовного управления мусульман полуострова Айдер Исмаилов.

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