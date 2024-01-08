Топ-10 самых длинных висячих мостов в мире

Мосты играют немаловажную роль для человечества. Их наличие сокращает затраты времени на дорогу, позволяя преодолевать препятствия (реки, водоемы, пропасти) напрямик, что ценно как с экономической, так и с практической точки зрения.
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