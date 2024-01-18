Мария Миронова резко ответила на претензии Садальского

Мария Миронова обратилась к Садальскому: Вы лгун, который делает имя на известных людях Актриса Мария Миронова недавно рассказала, ее отец, актер Андрей Миронов, не испытывал сильной веры в СССР и не хотел быть обладателем звания народный артист СССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии