Мария Миронова резко ответила на претензии Садальского

Мария Миронова обратилась к Садальскому: Вы лгун, который делает имя на известных людях Актриса Мария Миронова недавно рассказала, ее отец, актер Андрей Миронов, не испытывал сильной веры в СССР и не хотел быть обладателем звания народный артист СССР.