Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему нам так трудно признать очевидное?

Почему нам так трудно признать очевидное?

Виктор Анисимов Почему мы так упорно не желаем видеть очевидное?  Почему мы предпочитаем прятать "голову в песок" уподобляясь страусу, и делать вид что ничего особенного не происходит? Почему мы упорно не желаем признать что война с НАТО неизбежна, как бы ни старались не видеть признаки неизбежно приближающейся войны? Нет, я не о руководстве России сейчас говорю, не о Путине и правительстве, я говорю о нас, обычных гражданах живущих мирной жизнью, для которых та война что сейчас ведёт Россия со всем западным миром,"где то там", и вроде как бы нас и не касается.

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Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Совершенно верный вывод!
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