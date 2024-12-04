Министр просвещения России Сергей Кравцов провел встречу с учителями Курской области

Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил с рабочим визитом Курскую область. Глава ведомства провел встречу с учителями региона, посетил детский технопарк «Кванториум» и возложил цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса «Курская дуга» в День Неизвестного Солдата.