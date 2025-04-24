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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Страховое возмещение по безотзывным банковским вкладам может вырасти до 2,8 млн рублей

Страховое возмещение по безотзывным банковским вкладам может вырасти до 2,8 млн рублей

Речь идет о вкладах сроком от трех лет, которые вкладчик не может закрыть раньше. Часто по таким вкладам действует более привлекательная процентная ставка, и теперешнее увеличение страхового возмещения также должно сподвигнуть вкладчиков на открытие длинных депозитов, считают эксперты Страховое возмещение по безотзывным вкладам в России может вырасти вдвое.

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