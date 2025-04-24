Страховое возмещение по безотзывным банковским вкладам может вырасти до 2,8 млн рублей

Речь идет о вкладах сроком от трех лет, которые вкладчик не может закрыть раньше. Часто по таким вкладам действует более привлекательная процентная ставка, и теперешнее увеличение страхового возмещения также должно сподвигнуть вкладчиков на открытие длинных депозитов, считают эксперты Страховое возмещение по безотзывным вкладам в России может вырасти вдвое.
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