Рост есть и он большой: Камчатский край в 2023 году увеличил добычу золота на 29% Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, представленной новостным порталом 1rr, в текущем году, то есть 2023, объем золотодобычи в Камчатском крае увеличился на 29%.
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