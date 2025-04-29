Активисты очистили берег Днепра возле Петропавловского моста в Смоленске

Смоленские волонтеры собрали сотни мешков мусора на берегу Днепра Сотрудники Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям совместно с экоактивистами из учебных заведений Смоленска провели большой субботник на берегу Днепра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии