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Строительство Широтной магистрали в Петербурге признано проектом общегосударственного значения

Строительство Широтной магистрали в Петербурге признано проектом общегосударственного значения

Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2026 года реализация концессионного соглашения по созданию Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге отнесена к мероприятиям общегосударственного значения.

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