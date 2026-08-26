Строительство Широтной магистрали в Петербурге признано проектом общегосударственного значения

Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2026 года реализация концессионного соглашения по созданию Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге отнесена к мероприятиям общегосударственного значения.
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