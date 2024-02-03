"Что ты такое? Может это ваххабит?": Мужчина встретил покрытого человека в Подмосковье и впал в ступор, что делать? Видео

Avia.pro - Новости Никаб - это один из видов исламской женской одежды, который закрывает лицо женщины, оставляя только узкую прорезь для глаз.
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