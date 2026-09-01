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5koleso.ru

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Представлены новые версии Peugeot 208 и 2008: больше комфорта за минимальную доплату

Оба автомобиля уже доступны для покупки на французском рынке. Новый Peugeot 208 оценивается здесь в 24 050 евро, кроссовер 2008 — в 30 500 евро.

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