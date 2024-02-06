Установлен новый порядок компенсаций семьям участников СВО

На Ямале установили новый порядок компенсаций членам семей участников СВО. Теперь дети, которые совместно проживают с военнослужащими и находятся на их иждивении, имеют право на полную компенсацию стоимости обучения в вузах, колледжах и техникумах.
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