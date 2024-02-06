Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Установлен новый порядок компенсаций семьям участников СВО

Установлен новый порядок компенсаций семьям участников СВО

На Ямале установили новый порядок компенсаций членам семей участников СВО. Теперь дети, которые совместно проживают с военнослужащими и находятся на их иждивении, имеют право на полную компенсацию стоимости обучения в вузах, колледжах и техникумах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх