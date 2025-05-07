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Военные РВСН поздравили ветеранов в Алтайском крае с торжественным маршем

Военные РВСН поздравили ветеранов в Алтайском крае с торжественным маршем

В Алтайском крае военнослужащие РВСН провели торжественный марш перед домами ветеранов Великой Отечественной войны.

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