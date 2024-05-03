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Квартира, дом, дача

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Брежневка vs. человейник: 7 явных преимуществ советских многоэтажек перед новостройками

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну и можем поговорить лет этак через 10-15 когда будет подходить срок планового ремонта лифтов и прочих бытовых коммуникаций. Про сборы на капитальный ремонт я вообще умолчу. По мне так самое то это малосемейные квартиры в кирпичных (Хрущевских) 5-ти этажках. Купил две смежные дальние по коридору, отгородил кирпичной или шлакоблочной стенкой с элементами усиления, переделал в одной квартире кухню под комнату и вполне нормально. Хотя есть проблемы с перепланировкой (главное капитальные стены не бить). В 2 и 3-х этажными еще лучше, там обычно отопление поквартирное от индивидуальных котлов. Но понятное дело и в каком состоянии само здание. Старые деревянные правильно оштукатуренные по дранке с сеткой много лучше чем эти каркасно-монолитные человейники, где даже пукнуть в тихаря не выйдет... соседи услышат.
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