Логвинов: в Брюсселе с тревогой ждут выборов в США

В Брюсселе с некоторой тревогой ожидают не столько выборов в Евросоюзе, сколько результатов выборов в США, поскольку от них будет зависеть многое в будущей европейской политике, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.
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