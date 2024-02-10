Логвинов: в Брюсселе с тревогой ждут выборов в США

В Брюсселе с некоторой тревогой ожидают не столько выборов в Евросоюзе, сколько результатов выборов в США, поскольку от них будет зависеть многое в будущей европейской политике, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.