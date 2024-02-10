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Логвинов: в Брюсселе с тревогой ждут выборов в США

Логвинов: в Брюсселе с тревогой ждут выборов в США

В Брюсселе с некоторой тревогой ожидают не столько выборов в Евросоюзе, сколько результатов выборов в США, поскольку от них будет зависеть многое в будущей европейской политике, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.

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