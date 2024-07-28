«СберАвто»: Жарким летом часто повреждается лобовое стекло автомобиля

Эксперты из компании «СберАвто» в беседе с «Известиями» назвали наиболее распространенные поломки автомобилей летом и предложили рекомендации по их предотвращению, чтобы избежать посещения сервисного центра осенью.
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