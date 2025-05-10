Андрей Гнеушев вручил награды участникам СВО – жителям Арзамаса

В Арзамасе в преддверии Дня Победы состоялось награждение участников специальной военной операции, проявивших мужество и отвагу при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в ходе боевых действий.
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