Как благотворительный фонд поддерживает военнослужащих

Евгения Назарова, исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Социальный навигатор», в интервью со специальным корреспондентом газеты «Аргументы Недели» рассказала о целях, задачах и принципах работы благотворительного фонда, а также поделилась информацией о том, как желающие могут поддержать организацию.