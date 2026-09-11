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Голдобин — об идее буллитов до игры: «В голову даже не лезло, что так может быть, очень непонятно»

Голдобин — об идее буллитов до игры: «В голову даже не лезло, что так может быть, очень непонятно»

Нападающий СКА Николай Голдобин отреагировал на идею КХЛ исполнять серию буллитов до начала матча.Нападающий СКА Николай Голдобин отреагировал на идею КХЛ исполнять серию буллитов до начала матча.

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