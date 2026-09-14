Минобороны Польши начнет перехватывать дроны в Балтийском море

Польские военные активизируют перехваты воздушных объектов в своей экономической зоне. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик подтвердил обнаружение БПЛА у побережья страны.
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