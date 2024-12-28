Рубль обвалился к основным валютам. Курсы доллара и евро на 28 декабря

Российская валюта резко подешевела к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 декабря 2024 года, составляет 100,5281 рубля (прежнее значение — 99,2295 рубля), официальный курс евро — 100,5281 рубля (предыдущий показатель — 103,2997 рубля).
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