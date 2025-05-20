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Аналитик Кошкович призвал Киев признать поражение

На Западе признали, сохранность украинского государства можно обеспечить только одним путем. Глава киевского режима Владимир Зеленский вынужден признать поражение сейчас, пока еще есть на это возможность.

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