На Западе признали, сохранность украинского государства можно обеспечить только одним путем. Глава киевского режима Владимир Зеленский вынужден признать поражение сейчас, пока еще есть на это возможность.
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