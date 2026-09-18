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SUSANIN

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В Удмуртии на выборах в Госдуму к 15:00 проголосовали более 15% избирателей

В Удмуртии на выборах в Госдуму к 15:00 проголосовали более 15% избирателей

Ижевск. Удмуртия. По состоянию на 15:00 активность избирателей в Удмуртии составила 15,22%. В расчёт вошли те, кто проголосовал бумажными бюллетенями и дистанционно.

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