Компанцев Сергей

Что есть Украина?.. оказывается есть там и меняемые люди , сами нарушили а потом на них напали , а 18 баз НАТО в Украине обучают их военному делу факт или выдумка арестович то юридическую сторону сказал.. жаль фото не будет видно формат старый....