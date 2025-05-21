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Что есть украина?

Что есть украина?

Арестович* выдал юридические основания не признавать государственность и границы УкраиныБывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* напомнил, что признание Украины в 1991 году мировым сообществом произошло на условиях нейтралитета, закреплённого в Декларации о независимости.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
Что есть Украина?..  оказывается есть там и меняемые  люди , сами нарушили а потом на них напали , а 18 баз НАТО в Украине обучают их военному делу факт или выдумка арестович то юридическую сторону сказал.. жаль фото не будет видно формат старый....
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