БлокнотРУ Семеро иностранных студентов из Туркмении, отчисленных из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе, пытались устроить акцию протеста, но в итоге отправились на 10 суток за решетку, - сообщает «ЦарьградТВ».
«Не хотим учить русский»: отчисленные студенты из Туркмении устроили в Ставрополе акцию протеста
Комментарии
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Григорий Малахов
Надо полагать, что речь идёт о студентах-бюджетниках. Иначе зачем бы было их звать в Курскую и Белгородскую области. И надо полагать оплачивает их учёбу не Туркменская, а Российская казна. Вот так вот, Российские студенты пусть учатся за свои деньги, а граждан из зарубежья можно якобы выучить даже при незнании русского языка за деньги оплачиваемые из госбюджета России. Дай Бог, чтобы я ошибался...
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2 час.
Roman Resser
А что, в Курске и Белгороде в универах преподают на туркменском ? Я ничего не имею против иностранных студентов, но они должный знать русский язык, беспрекословно выполнять требования Российских законов, и по окончанию уезжать к себе на Родину, как выпускники, обучавшиеся по целевой программе. Обучаться должны, исключительно, тем специальностям, которые востребованы на их Родине.
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2 час.
Одиссей
Ну, что? Нас можно поздравить? Это первое организованное и массовое выступление мигров за переустройство нашего мира "ПОД СЕБЯ"! Мол-де, не желаем учить русский - пусть русские учат туркменский! Причем, даже ментов не испугались! До столкновений и пострадавших дело дошло! Сам по себе возникает осторожный вопрос: а что будет дальше? Уж не БЛМ ли?
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2 мин.
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