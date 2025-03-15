«Не хотим учить русский»: отчисленные студенты из Туркмении устроили в Ставрополе акцию протеста

Григорий Малахов Надо полагать, что речь идёт о студентах-бюджетниках. Иначе зачем бы было их звать в Курскую и Белгородскую области. И надо полагать оплачивает их учёбу не Туркменская, а Российская казна. Вот так вот, Российские студенты пусть учатся за свои деньги, а граждан из зарубежья можно якобы выучить даже при незнании русского языка за деньги оплачиваемые из госбюджета России. Дай Бог, чтобы я ошибался...

Roman Resser А что, в Курске и Белгороде в универах преподают на туркменском ? Я ничего не имею против иностранных студентов, но они должный знать русский язык, беспрекословно выполнять требования Российских законов, и по окончанию уезжать к себе на Родину, как выпускники, обучавшиеся по целевой программе. Обучаться должны, исключительно, тем специальностям, которые востребованы на их Родине.