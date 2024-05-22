Власти Украины требуют, чтобы эмигрировавшие мужчины вернулись и встали на военный учет

Власти Украины пытаются заставить эмигрировавших мужчин вернуться и встать на военный учет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабинет министров принял постановление №563, согласно которому, граждане, находящие за границей, подлежат военному учету на тех же основаниях, что и находящиеся в стране.