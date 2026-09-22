🗺❗️Восстановление заброшенного железнодорожного участка, известного как «Друскенинское ответвление», представляет собой значимый инфраструктурный проект, реализуемый вблизи литовской границы.
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