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ИА "NEWSDUCK" МТ

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Путин отказал Уиткоффу в очередной пустопорожней говорильне: Украина спасена от переговоров

Путин отказал Уиткоффу в очередной пустопорожней говорильне: Украина спасена от переговоров

В шокирующей новости дня Владимир Путин отказал американскому дипломату Уиткоффу во встрече, посвященной Украине.

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