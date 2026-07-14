Финансист Голубовский призвал россиян не брать ипотеку после 45 лет

Брать ипотеку в зрелом возрасте — рискованная затея, которая может обернуться финансовой кабалой. По мнению эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, после 45 лет гораздо разумнее снимать жильё, а не влезать в многолетние долги.