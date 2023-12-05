Столтенберг заявил о намерении НАТО и дальше помогать Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV, что страны Североатлантического альянса продолжат помогать Украине, несмотря на особую позицию Венгрии и Словакии и последние политические изменения в Нидерландах.
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