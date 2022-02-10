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Доходы бюджета с налога для богатых, сложности с поставками импортных овощей и признание в любви к LinkedIn

Доходы бюджета с налога для богатых, сложности с поставками импортных овощей и признание в любви к LinkedIn

Федеральный бюджет получил почти 83 млрд рублей за счет налога для богатых В 2021 году за счет ввода налоговой ставки 15% на доходы россиян свыше 5 млн рублей в год федеральный бюджет получил 82,7 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные ФНС.

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