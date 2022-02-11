МИД Китая заявил о позитивном влиянии экономики Китая на мировую экономику

Министерство иностранных дел Китая заявило, что динамичная и устойчивая экономика страны играет позитивную роль в стабилизации глобальной цепочки поставок и содействии восстановлению мировой экономики, сообщает 10 февраля газета Global Times.
Министерство иностранных дел Китая заявило, что динамичная и устойчивая экономика страны играет позитивную роль в стабилизации глобальной цепочки поставок и содействии восстановлению мировой экономики, сообщает 10 февраля газета Global Times.
Свежие комментарии