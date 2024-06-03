FT: сделка по газопроводу России и Китая застопорилась из-за требований Пекина

По данным издания, КНР требует цену поставок газа, почти сопоставимую с внутренними российскими. Россия может пойти на уступки партнеру, но не на такие серьезные, отмечает эксперт Business FMКитай давит на Россию ради уступок по «Силе Сибири 2».
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