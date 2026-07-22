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Розничную продажу вейпов запретят в Саратовской области

Розничную продажу вейпов запретят в Саратовской области

САРАТОВ, 22 июля, ФедералПресс. Депутаты Саратовской областной думы приняли региональный закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на пятилетний период – с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

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