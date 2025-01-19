В 2025 году у части проживающих в России граждан иностранные водительские права станут недействительными.
Иностранные права получивших гражданство РФ станут недействительными в 2025 году
Комментарии
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Раскольников
Получить местную бумажку на основании иностранной, т.е. простая формальная замена. А шума-то на весь мир. Очередные ментовские понты
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18 час.
Silver Kont
А почему без экзаменов? Чурка у себя в чуркестане купил права за две отары баранов, а в России получит права, потом аварии со смертями.... Сколько уже черножопых "водителей ишаков" отправили на тот свет россиян, потому как их взяли на работу с правами, купленными в черножопиях....
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17 час.
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