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Иностранные права получивших гражданство РФ станут недействительными в 2025 году

Иностранные права получивших гражданство РФ станут недействительными в 2025 году

В 2025 году у части проживающих в России граждан иностранные водительские права станут недействительными.

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Комментарии
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Раскольников
Получить местную бумажку на основании иностранной, т.е. простая формальная замена. А шума-то на весь мир. Очередные  ментовские понты
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18 час.
Silver Kont
А почему без экзаменов? Чурка у себя в чуркестане купил права за две отары баранов, а  в России получит права, потом аварии со смертями.... Сколько уже черножопых &quot;водителей ишаков&quot; отправили на тот свет россиян, потому как их взяли на работу с правами, купленными в черножопиях....
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17 час.

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