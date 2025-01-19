Иностранные права получивших гражданство РФ станут недействительными в 2025 году

Silver Kont

А почему без экзаменов? Чурка у себя в чуркестане купил права за две отары баранов, а в России получит права, потом аварии со смертями.... Сколько уже черножопых "водителей ишаков" отправили на тот свет россиян, потому как их взяли на работу с правами, купленными в черножопиях....