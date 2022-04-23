Кирилл Капризов – 7-й россиянин в истории НХЛ со 100+ очками за сезон. Форвард «Миннесоты» достиг этой отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:3).
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