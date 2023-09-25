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Павел Порядин: «Играть за сборную России – это престижно. Рано или поздно мы вернемся на ЧМ и Олимпийские игры. Сейчас не хватает международных матчей, конечно»

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

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