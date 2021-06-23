Вести Кузбасс

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В кузбасском кардиоцентре проходит всероссийская конференция

В кузбасском кардиоцентре проходит всероссийская конференция

О профилактике и лечении сердечнососудистых заболеваний говорили сегодня в кузбасском кардиоцентре. На базе учреждения проходит всероссийская конференция.

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