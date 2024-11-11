"Агент Лёня к заданию готов": Назвали "смотрящего Путина" при Трампе

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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АМ
Александр Мишин
Зеленский тоже сначала топил против войны. Посмотрим.🧐
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14 час.
Александр Маркитанов
Конечно, приятно читать о таком. Однако, поживём увидим
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11 час.
Семен Демин
Посмотрим.
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7 час.

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