Александр КУРТЕЯН: У Сафонова пока много суеты. Питерцам надо Акинфеева приглашать

В понедельник «Зенит» выиграл матч, который может решить исход всего чемпионата. За счет чего питерцы добились победы, и исчезла ли интрига в РПЛ - мы выясняли с бывшим футболистом «сине-бело-голубых» и немецкого «Гамбурга», который сейчас возглавляет «Динамо Санкт-Петербург».