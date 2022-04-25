Александр КУРТЕЯН: У Сафонова пока много суеты. Питерцам надо Акинфеева приглашать

В понедельник «Зенит» выиграл матч, который может решить исход всего чемпионата. За счет чего питерцы добились победы, и исчезла ли интрига в РПЛ - мы выясняли с бывшим футболистом «сине-бело-голубых» и немецкого «Гамбурга», который сейчас возглавляет «Динамо Санкт-Петербург».
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