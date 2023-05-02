Актриса Светлана Ходченкова уехала на отдых на фоне слухов о разрыве с возлюбленным

В перерыве между съемками актриса предпочитает отдыхать в теплых странах. Фото: Светлана Ходченкова/ ВКонтакте Актриса Светлана Ходченкова покинула Россию, чтобы отправиться на отдых в теплые края на фоне слухов о разрыве со своим возлюбленным.