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Эффектный бросок Уэнделла Грина после разворота и передача Никиты Курбанова – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели. В Топ-10 моментов матчей, прошедших с 5 по 11 октября, вошли передача аллей-уп Уэнделла Грина на Даниил Коско («Автодор»), передача Никиты Курбанова (ЦСКА), а также эффектный бросок Уэнделла Грина после разворота.

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