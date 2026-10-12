Эффектный бросок Уэнделла Грина после разворота и передача Никиты Курбанова – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели. В Топ-10 моментов матчей, прошедших с 5 по 11 октября, вошли передача аллей-уп Уэнделла Грина на Даниил Коско («Автодор»), передача Никиты Курбанова (ЦСКА), а также эффектный бросок Уэнделла Грина после разворота.