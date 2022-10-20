Newsweek: Украина в разгар противостояния с РФ столкнулась с угрозой со стороны США

Следующие несколько месяцев станут во многом решающими для Украины в противостоянии с Россией. На этом фоне Киев рискует столкнуться с новой угрозой, причем со стороны Вашингтона, пишет член Палаты представителей США Эрик Суолуэлл для Newsweek.