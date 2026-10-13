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Сколько прилетело ракет и дронов по Киеву в октябре? С 1 по 13 октября над Киевом и Киевской областью зафиксировано 1316 пролётов БпЛА, из них 466 над самим городом.

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