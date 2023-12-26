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Военные хирурги извлекли осколок из сонной артерии военнослужащего РФ

Российские военные хирурги группировки "Запад" провели уникальную микрохирургическую операцию. Они извлекли осколок из сонной артерии военнослужащего, который был ранен на купянском направлении, сообщает Минобороны России.

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