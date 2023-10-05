«Не имеет аналогов в мире»: прибор для восстановления после инсульта представили в Новосибирске

Интересную разработку новосибирских ученых показали новосибирским журналистам. Проект «СиббиоНОЦ», сибирского биотехнологического научно-образовательного центра, удалось реализовать с помощью господдержки.
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