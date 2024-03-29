Пациенты с диабетом пожаловались на нехватку сверхбыстрого инсулина в России

«Ъ»: пациенты с диабетом столкнулись с дефицитом сверхбыстрого инсулина в России Взрослые пациенты, у которых диагностировали диабет, столкнулись с нехваткой сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп» — это препарат, после инъекции которого можно почти сразу принимать пище.
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