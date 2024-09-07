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Фриц выиграл 11 пятисетовиков с 2020 года – больше только у Алькараса

Фриц выиграл 11 пятисетовиков с 2020 года – больше только у Алькараса

Тэйлор Фриц в полуфинале US Open в пяти сетах победил Фрэнсиса Тиафу – 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. С сезона-2020 американец выиграл 11 пятисетовиков и проиграл 7.

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