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В России заявили об ответе на 40-дневный план Зеленского по давлению на Москву

В России заявили об ответе на 40-дневный план Зеленского по давлению на Москву

40-дневный план украинского лидера Владимира Зеленского по давлению на Москву обернулся для Украины серьезными потерями, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

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