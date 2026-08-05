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Суд взыскал 4,5 млн рублей с фирмы родственников Блиновской

Суд взыскал 4,5 млн рублей с фирмы родственников Блиновской

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской и взыскал около 4,5 млн рублей в ее конкурсную массу с вологодского ООО "Аквакультура", ранее принадлежавшего семье "королевы марафонов".

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